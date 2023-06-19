Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çitleri parçalayarak bir vatandaşın bahçesine giren ayı, arı kovanlarını parçaladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yukarışehirören köyünde yaşayan Zülfikar Göksu isimli vatandaşın bahçesine giren ayı, 6 tane arı kovanını parçaladı. Ayıların saldırısının ardından kovanda bulunan ayılar ise çevreye dağıldı.

İkinci kez kovanlarına ayıların saldırdığını belirten Zülfikar Göksu, “Ayılar saat 10.00 gibi bahçeye, arılarıma bakmaya gittim. Ayıların kovanlarıma saldırdığını gördüm. Bundan 4-5 sene önce de 4 kovandaki arılarımı yemişti" dedi.