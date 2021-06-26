Aç kalan ayılar, kiraz ağaçlarına dadanınca çiftçiler zarar etti

Kastamonu'da aç kalan ayılar, İnebolu'dan sonra Cide ve Beyler köyünde kiraz ağaçlarına dadandı. Ağaçları yıkarak meyvelerini yiyen ayılar, çiftçileri zarara uğrattı.

Kastamonu'da son günlerde aç kaldıkları için yerleşim yerlerine kadar indikleri düşünülen ayılar, kiraz ağaçlarına zarar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İnebolu'da yaklaşık 30 kiraz ağacına zarar veren ayılar bu sefer Cide ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde bahçeye girerek kiraz ağaçlarına zarar verdi. Bayram Özkan'a ait bahçeye giren ayılar, burada dikili bulunan kiraz ağaçlarının dallarını kırdı. Özkan, saç ile ağaç köklerini koruma önlemi almasına rağmen yine de ağaçlara zarar veren ayıların ilçe merkezine yakın mesafedeki yerleşim yerlerine kadar gelmelerinin vatandaşları telaşlandırdığını söyledi.

Son olarak İnebolu'da 1 haftada Güde, Belören ve Beyler köylerinin ardından Yolüstü Köyünde de kiraz ağaçlarını ayılar talan etti. Köy sakinlerinden İhsan Çelenli, sabah saatlerinde kiraz bahçesine gittiğinde büyük şok yaşadı.

Çok sayıda ağacın ayılar tarafından kırıldığını gören Çelenli, “Bu zarar gören kiraz ağaçlarının hesabını kim verecek. Fidanları komple yıkmış, kırmış. Bu gecede büyük ihtimalle yeniden gelir. Hayvanların hakları var ama insanların hakları yok” diyerek yetkililerden yabani hayvanlar için ormanlık alanlara daha fazla yiyecek bırakılmasını talep etti.