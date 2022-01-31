İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi, görenler telefonuna sarıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi. Yiyecek arayan kurdu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.


Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar esareti yaşanıyor. Yoğun kar yağışı altında kalan Bozkurt ilçesinde aç kalan bir kurt, gündüz vakti ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.


Kurdu gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, şehir merkezindeki kurdu ce telefonlarıyla görüntüledi.

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