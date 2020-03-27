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Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.


Kastamonu'nun Küre ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yavru olduğu düşünülen tilki, kent merkezine kadar indi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, ilçe merkezine kadar indi. İlçe merkezinde devriye atan polis ekipleri, kent merkezine kadar inen tilkiyi fark etti.


Polis ekipleri, aç kalan tilkiyi beslemek için marketten yiyecek aldı. Tilkiyi yanlarına çağıran polis ekipleri, aldıkları yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kendisine atılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

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