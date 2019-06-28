İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kalıp şehre inen tilkiyi elleriyle besledi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehir merkezine indi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehir merkezine indi. Bir vatandaş kent merkezine kadar inen tilkiyi elleriyle besledi.


Devrekani ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehre kadar inerek yiyecek aradı. Yiyecek arayan tilkiyi gören Ünal Veyisoğlu, dağda yiyecek bulmakta zorlanan tilkiye yiyecek atarak elleriyle bekledi. Kendisine atılan yiyecekleri yiyen tilki, ardından gözden kayboldu.


İlçede ikamet eden Ünal Veyisoğlu, ilçenin ormanlık alanın eteğinde bulunduğunu belirterek, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiye yiyecek atarak beslediğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.