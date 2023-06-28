Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Kastamonu'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı.

Kastamonu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kastamonu il merkezinde kurbanı kesmek isterken düşerek yaralanan vatandaş da hastanelik oldu. İlçelerde de kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurarak tedavi oldu.

“Bacağım zarar gördüğü için şu an üzerine basamıyorum”

Kurbanı kesmek isterken düştüğünü belirten Aydın Çiftçi, “Kurbanı keserken ayağım boşlukta kaldı. Bacağım zarar gördüğü için şu an üzerine basamıyorum, havada tutmam gerekiyor. Kurban keserken el ve bacaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezlerse benim gibi kollarını bacaklarını çıkartabilirler” dedi.