İhlas Haber Ajansı

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Adliyeye sevk edilen DEAŞ operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest kaldı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. 7 şüphelide adli kontrolle serbest kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Kastamonu'da ikamet ettikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.


Şahısların yakalanması için 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 7 şüphelide adli kontrolle serbest bırakıldı.

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