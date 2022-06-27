AFAD Başkanı Sezer: "235 vatandaşımız tahliye edildi"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın , Zonguldak ve Kastamonu illerinde toplamda 62 personel ve 106 araç ile Bartın'da 15, Zonguldak'ta 90 ve Kastamonu'da 130 olmak üzere 235 vatandaşımız tahliye edilmiştir” ifadesini kullandı.

Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 4 bin 684 personel ile 899 araç ve ekipman, 3 hava aracı, 7 mobil baz istasyonu ve 1 mobil koordinasyon tırı bulunduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla Başkanlığımız tarafından 26 ilden (Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Malatya, Erzincan, Trabzon, Erzurum, İzmir, Tunceli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Denizli, Isparta, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Diyarbakır) personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Afet sağlık grubu afet bölgesine 239 ambulans, 15 UMKE timi ve bin 929 personel görevlendirilmiştir. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu sahada 407 personel 351 araç ile çalışmalar yerine getirmektedir. Afet Beslenme Grubu bölgeye 48 personel, 50 gönüllü olmak üzere toplam 98 kişi görevlendirilmiştir. 23 araç ile toplam 835 adet beslenme hizmeti verilmiştir. Afet Enerji Grubu Bartın'da 5, Karabük'te 6, Kastamonu'da 27, Zonguldak'ta 6 olmak üzere toplam 38 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Afet Ulaşım Altyapı Grubu İnebolu-Kastamonu 0-3 kilometre, Kastamonu-İnebolu 2-30 kilometre, Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce mevkii, Zarbana Köprüsü, Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce mevkii, Zarbana Köprüsü, Devrekani-Çatalzeytin yolu 71. kilometre, Kastamonu-Evreniye-Radar-Devrekani yolu ulaşıma kapalıdır. Demiryolu ulaşımı yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır."

Havayolu ulaşımı yönünden Kastamonu'da herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Sezer, "Afet Haberleşme Grubu Kastamonu'ya 5 baz istasyonu sevk etmiştir. Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık Kastamonu il ve ilçelerimizde bulunan tarımsal ve hayvansal zararın tespiti için yerel ekipler teyakkuza geçirilmiş olup, yağış sonrası zarar tespitine başlanacaktır. Afet Barınma Grubu Kastamonu'da sel baskınlarından etkilenecek vatandaşlar için KYK ve Milli Eğitime ait yurtlar hazır halde bekletilmektedir. Meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımız, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı CMAS hücresel yayını, SMS ve sosyal medya gibi tüm erken uyarı sistemleri aracılığıyla bilgilendirilmiştir. Bugün yağışların şiddetlenmesi ve riskin artması üzerine yeniden CMAS bildirimi yapılarak, riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız tekrar uyarılmıştır" dedi.