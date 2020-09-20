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AFAD gönüllüleri, çocuklar için sınıfları boyadı

Kastamonu’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllüleri, yeni eğitim yılına başlayacak öğrenciler için bir köy okulunu boyadı.

Kastamonu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllüleri, yeni eğitim yılına başlayacak öğrenciler için bir köy okulunu boyadı.


Kastamonu'da merkeze bağlı Duruçay köyü İlk ve Ortaokulu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri tarafından boyanarak, resimlerle süslendi. Öğretmen, ev hanımı, mühendis ve öğrencilerden oluşan AFAD gönüllüleri, okula gelecek öğrenciler için okulu boyayarak güzelleştirdi. 1 yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu söyleyen İngilizce öğretmeni Betül Selvi, toplumsal sorunlara karşı ilgisi olduğunu belirterek, “AFAD'ın bu konulara duyarlılığını bildiğim için katıldım. Hem eğitimler alıyorum hem de topluma faydalı işler yapıyorum. Bugün de bir köy okulunu boyamaya geldim. Burada ana sınıfını boyuyoruz. Hem eğlendim hem de çocukları sevindireceğimiz için de mutlu oldum” dedi.


İnsanlara yardım etmek için AFAD gönüllüsü olduğunu söyleyen Sevgi Nalbantoğlu ise, “İnsanların hayatına dokunmak istiyorum. Bunu da AFAD gönüllüsü olarak yapmak istedim. Daha önceden de çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün de buradayız. Sınıfları boyayıp süsledik. Çocuklar eğlenceli bir şekilde okula başlasın diye buradayız” diye konuştu.


AFAD gönüllüleri olarak Duruçay İlk ve Ortaokulunu boyamaya geldiklerini belirten AFAD gönüllüsü, “AFAD gönüllülüğü sadece acil durumlar için sınırlı değildir. Herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Biz bu şekilde sosyal faaliyetlerde de bulunuyoruz. O yüzden hepimiz hem acil durumlar için bilinçli olmak hem de topluma faydalı işler yapmak için AFAD gönüllüsü olduk” şeklinde konuştu.

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