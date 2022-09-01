AFAD gönüllüleri, yangınzede ailelere gıda kolisi dağıttı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 evin yandığı yangından etkilenen ailelere, AFAD ekipleri ve AFAD gönüllüleri tarafından yardım kolisi dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gövrecik köyüne bağlı Unduk Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta çıkan yangında 10 ev yangından zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından bölgeye giderek vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlatan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için çadır kurdu. Bölgede zarar tespit çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, aileleri de yalnız bırakmıyor. Sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen yardım kolileri, Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde AFAD gönüllerince yangından etkilenen ailelere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtıldı.