AFAD gönüllülerine uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

Kastamonu'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından, AFAD gönüllülerine hafif arama ve kurtarma, yangın farkındalık, insani yardım, psikososyal destek ve çadır kurulumu hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlerde görev alacak gönüllülere yönelik eğitimlerine devam ediyor. “Destek AFAD Gönüllülüğü” çerçevesinde, gönüllüleri bilinçlendirmek amacıyla hafif arama ve kurtarma, yangın farkındalık, insani yardım, psikososyal destek ve çadır kurulumu konularında eğitimler verildi. Çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldığı eğitimlerde, gönüllülere uygulamalı olarak bilgiler verildi.