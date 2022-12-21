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AFAD'tan PTT personeline 'afet farkındalık' eğitimi

Kastamonu’da AFAD ekipleri tarafından PTT personeline yönelik ’afet farkındalık’ eğitimi verildi.

Kastamonu'da AFAD ekipleri tarafından PTT personeline yönelik 'afet farkındalık' eğitimi verildi.


Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu PTT personeline 'afet farkındalık eğitimi' verildi. Eğitimlerin ardından tatbikat gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikatta senaryo gereğince, yangın sirenin çalması ile hızla binayı terk eden personele dışarıda yangın tüplerinin kullanımı, yangın çeşitleri ve söndürme teknikleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca AFAD Gönüllük Sisteminin tanıtımı, AFAD gönüllüğünün ve ortak afet kültürünün yaygınlaştırılması konularında bilgiler aktarıldı.

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