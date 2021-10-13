Afetlerde görev alacak öğrencilerin eğitimlerine başlandı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında 192 lise öğrencisinin afetlerde görev alabilmeleri için verilecek olan eğitimlerine başlanıldı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu İmam Hatipliler Derneği (KİMDER), Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetlerde gönüllülerin yetiştirilmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda, Daday İmam Hatip Lisesinden seçilen 14 öğrenciye, yangınlara müdahale eğitimi verilmeye başlandı. Öğrencilere eğitimlerini veren Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, öğrencilerin yangınlarda ne yapmaları gerektiğini anlattı. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Proje Koordinatörü Ahmet Şirin, gençlerin bu tür projelerde görev almalarının önemli olduğunu belirterek, projenin sonunda 192 gönüllü öğrencilinin olası afetlerde donanımla bir şekilde görev alabileceklerini kaydetti.

"Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında 11 ilçede 16 imam hatip lisesinden seçilen 192 öğrenciye, yangın kursu, ilk yardım kursu ve afet birinci kursu eğitimleri verilecek. Aynı zamanda, online afet eğitimleri alacak olan öğrenciler, bu sayede hem Kızılay gönüllüsü hem de AFAD gönüllüsü olarak afetlerde gönüllü çalışmalara katılabilecek. Proje kapsamında İmam Hatip Liselerinin bulunduğu ilçelerdeki diğer lise öğrencilerine de ilerleyen zamanlarda birer saatlik afet bilinci farkındalık eğitimleri, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından verilecek. Eğitimler 1 yıl boyunca devam edecek.

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü ile 7 Mart Deprem Haftası'nda afet eğitimi alan öğrencilere yönelik tatbikatlar gerçekleştirilecek. Hem eğitimlerle hem de tatbikatlarla öğrencilerin olası afetlerde hazırlık olmaları sağlanacak.