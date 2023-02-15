Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da gece geç saatlerde kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek ağaca çarpan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü mevkiinde Hasan Nuhoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Nuhoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Nuhoğlu, kurtarılamadı. Nuhoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.