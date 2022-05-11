Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Ağlı’da düzenlenen kan bağışı kampanyasında 26 ünite kan toplandı.
Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Ağlı'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında 26 ünite kan toplandı.
Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Ağlı'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda bulunan mobil kan aracında kan vermek isteyenler kabul edildi. İlçede bir günde toplamda 26 ünite kan bağışı yapıldı.
Kan bağışı kampanyasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi.