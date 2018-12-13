Ahmed Siyahi Derneğinden, Vali Karadeniz'e ziyaret

Ahmed Siyahi ve Halidiye Kütüphanesi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Baysan, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Ahmed Siyahi ve Halidiye Kütüphanesi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Baysan, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Siyahi ve Halidiyye Kütüphanesi hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgiler veren Dernek Başkanı Ahmet Baysan, Ahmet Siyahi Hazretlerinin son üç asır içerisinde Kastamonu'ya gelen büyük bir alim olduğunu ve Kırkçeşme Mahallesinde kurduğu medrese ve dergah ile Kastamonu ve çevre illerde binlerce insanın ve talebenin yetişmesine vesile olduğunu söyledi.

Ahmet Siyahi Hazretleri ve Halifesi Ahmed Hicabi Hazretlerinin Kastamonu'nun manevi dünyasında büyük bir yeri olduğunu ifade eden Baysan, 1878'de 140 sene önce Ahmet Hicabi tarafından yaptırılan Halidiye Kütüphanesinin de ayakta kalan en eski kütüphane olduğunu kaydetti. Ahmet Baysan, Halidiyye Kütüphanesine ait 593 adet kitabında şuanda Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunduğunu belirterek, bu kıymetli eserlerin zaman içerisinde tercüme edilerek kültür hayatına kazandırmaya çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yaşar Karadeniz ise, Evliyalar Diyarı olarak bilinen Kastamonu'nun bu manevi değerlerinin insanlara tanıtılmasının günümüzde daha büyük bir önem kazandığını belirterek, bu büyük ilim insanlarının bıraktıkları eser ve kaynakların gün yüzüne çıkartılması gerektiğini söyledi.

Ziyaretin ardından Dernek Başkanı Ahmet Baysan, hazırlamış olduğu Ahmed Siyahi ve Evliya Sohbetleri kitabının yeni çıkan 3. Baskısını Vali Yaşar Karadeniz'e takdim etti. Vali Yaşar Karadeniz'de dernek yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.