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Ahmet Namlı, İl Genel Meclisi üyeliğine aday adayı oldu

AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, AK Parti’den İl Genel Meclisi üyeliğine aday adayı oldu.

AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine aday adayı oldu.


AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı aynı zamanda muhasebeci olan Ahmet Namlı, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den merkez ilçeden İl Genel Meclisi üyeliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.


Ahmet Namlı, adaylık başvuru forumunu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir'e teslim etti.


Burada bir açıklama yapan Ahmet Namlı, “İslam dünyası zor günler geçiriyor iken bizler burada da bir olarak iri olarak diri olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmak nasıl olur göstereceğiz inşallah. Kastamonu bizim ortak hayat alanımız. Kastamonu bizim sevdamız. Kastamonu bizim ortak geçmişimiz ve geleceğimiz. Bu sebepten ötürü bunun bilincinde hareket edip bu yoldan sapmadan engellere takılmadan hareket edip Şehitler Diyarı, Evliyalar Şehri Kastamonu'ya hizmetkar olmayı talibiz inşallah” dedi.

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