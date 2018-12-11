Ahmetd Siyahi Hazretlerinin kitabının 3'üncü baskısı çıktı

baskısı bu ay piyasaya çıktı.

Gazeteci-Yazar Ahmet Baysan tarafından 2014 yılında yazıldığında büyük ilgi gören “Şeyh Seyyid Ahmet Siyahi ve Evliya Sohbetleri” kitabının 2'inci baskısı 2015 yılında yapılmıştı.

Gazeteci-Yazar Ahmet Baysan tarafından Ahmet Siyahi Hazretlerinin hayatının ve sohbetlerinin anlatıldığı kitabın 3'üncü baskısı ise bu ay yayınlandı. Ahmet Baysan, kitabıyla ilgili şunları kaydetti: “Kastamonu'muzun manevi mimarlarından olan Ahmet Siyahi Hazretleri, 1777'de Kastamonu'da dünyaya gelmiş 1874 yılında da yaklaşık 95 yaşında vefat etmiştir. Genç yaşında ilme başlayan Ahmet Siyahi Hazretleri, birçok alimden ilim tahsil ettikten sonra Bağdat Medreselerin Büyük Alim Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerine talebe olmuş ve icazetini (diplomasını) aldıktan sonra hocası tarafından Kastamonu halifeliğine tayin edilerek binlerce insanın irşadını ve talebenin yetişmesini sağlamıştır. Vefatından sonra yerine oğlu Seyyid Ahmet Hicabi halife olmuş ve babası tarafında kurulan medresenin bahçesine 1878 senesinde bir kütüphane yaptırmış ve talebe yetiştirmiştir. Ahmed Siyahi ve Ahmet Hicabi'nin hayatlarının ve menkıbelerinin anlatıldığı kitapta ayrıca tasavvuf ilmi ve dini terimlerle alakalı bilgiler verilmektedir.”

209 sayfa olarak piyasaya çıkan kitaba yeni ilaveler yapıldığını söyleyen Ahmet Baysan, kitabın kapak tasarımını da yenilediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde Ahmed Siyahi tarafından yazılan bir risalenin de Osmanlıcadan Türkçeye çevrildiğini kaydetti. Baysan, bu risalenin de basımını yapıp kültür hayatına kazandırılacağını söyledi.

Kitap, Ahmet Siyahi ve Halidiye Kütüphanesi Derneğinden veya (0366) 214 5838 numaralı telefondan temin edilebilmektedir.