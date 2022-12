Kastamonu'da konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2002'de istihdam edilen 6 milyon 122 bin kadın varken, 2022 yılı Eylül ayı itibariyle bu rakam 10 milyon 174 bine ulaşmıştır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingi”nin yıldönümü çerçevesinde Kastamonu'da düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türk Kadını Resim Sergisi" açılış törenine ve daha sonra gerçekleştirilen panele katıldı. Törende Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Haklı Köylü ve Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilgili kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

“Cumhurbaşkanımızın, ülkemizi küresel bir güç ve denge merkezi yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz”

Törende konuşan Bakan Yanık, “Son 20 yıldır Türkiye'nin özellikle aile, çocuk, engelli, yaşlı odaklı hizmetlerde kat ettiği mesafede kadının yeri çok ama çok önemlidir. AK Parti hükümetlerinin aile ve sosyal hizmetler alanında gösterdiği dikkat ve hassasiyetin tıpkı Milli Mücadele günlerinde olduğu gibi kadın odaklı bir gelişme mücadelesi olduğunu da görmezden gelemeyiz. Siyasi hareketinin en başında Anadolu kadınının, köyden kente, eğitimden sağlığa her yerde ve her emek alanında Türkiye'yi Türkiye yapan kadınların içten desteğini alarak yola çıkan Cumhurbaşkanımızın, ülkemizi küresel bir güç ve denge merkezi yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin gelişmesi yolunda, kadının güçlendirilmesi bakımından kararlılığını ve iradesini aynı hassasiyetle sürekli olarak ifade etmekte ve göstermektedir” dedi.

“Son 20 yılda kadınların okullaşma, okuma-yazma oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır”

Kadınların güçlenmesinde en önemli alanlardan birisinin ‘eğitim' olduğunu ifade eden Yanık, “Eğitim için en önemli iki gösterge okullaşma ve okuryazarlık oranlarıdır. Son 20 yılda okullaşma ve okuma-yazma oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır. 2002/2003 öğretim yılında kız çocuklarının ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 87,34'ken 2021/2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle ‘İlkokul' düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93,1. Ortaokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 89,73'e ulaşmıştır. 2002/2003 öğretim yılında ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 45,16'yken 2021/2022eğitim-öğretim yılına gelindiğinde bu oran yüzde 89,29'a yükselmiştir. Milli Eğitim Bakanımızın verdiği bilgiye göre, ortaöğretimde kadın okulaşma oranımız erkekleri geçti. Ama bu fark bizim hoşumuza gitmiyor. Kızlarımızın ve erkeklerimizin eğitim eşitliğine kavuşmaları için onları da destekleyeceğiz. 2002/2003 öğretim yılında kadınların yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 13,53'ken 2021/2022yılı itibariyle bu oran yüzde 49,20'ye yükselmiştir. 2002 yılında 6 yaş ve yukarı nüfus içinde kadın okuryazarlık oranı yüzde 79,9'ken 2021 yılında bu oran yüzde 95,7'e yükselmiştir” diye konuştu.

“2022 yılı Eylül ayı itibariyle istihdam edilen kadın sayısı 10 milyon 174 bine ulaşmıştır”

Kadın ve çocuk sağlığına yönelik yapılan çalışmalarla doğumlardaki anne oranının yüzde 13,1'e düştüğünü kaydeden Yanık, “Sağlık politikalarında, anne-çocuk sağlığı, önemli bir yer tutmuş, anne ve bebek sağlığı göstergelerinde son 20 yılda çok olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Doğumda anne ölüm oranı 2002'de 64'ken 2020 yılında 13,1'e düşmüştür. Sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı ise 2002 yılında yüzde 75'ken, 2020 yılında bu oran yüzde 98'dir. Eğitim ve sağlık ile beraber bir başka önemli başlık daha var. Kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin bir şekilde yer alması, kadın istihdamının arttırılması, kadınların meslek ve iş sahibi olması, çalışması, üretmesi, kazanması. 2002'de istihdam edilen 6 milyon 122 bin kadın varken, 2022 yılı Eylül ayı itibariyle bu rakam 10 milyon 174 bine ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

“Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz”

2021-2025 döneminde uygulamak üzere ilgili tüm tarafların katkılarıyla hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planını yürürlüğe koyarak kadına yönelik şiddetin azaltılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yanık, “Eylem planımızı, adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik olmak üzere 5 ana hedef çerçevesinde şekillendirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığımızın önemli paydaşları olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planını' hazırladık ve uyguladık. 2022 yılı için de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2021-2025) çerçevesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı'nı aynı paydaşlarla işbirliği içerisinde hazırladık ve 23 Mart 2022 tarihinde ilgili taraflarca imzalanarak uygulanmasını sağladık. 2023 Yılı Faaliyet Planı ise 25 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde kamuoyu ile paylaşıldı. Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla ve azimle devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

“Kadın odaklı çabamızı ve olumlu sonuçlarını görmek mümkün”

Kadınların toplumda güçlenmesini sağlamak için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “Bakanlık olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü şekilde yer almaları, eşit bir biçimde hak, kaynak ve fırsatlardan yararlanmaları, kadının statüsünün güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadın katkı ve katılımını arttırmak ve kadınların daha fazla güçlenmesini sağlamak için tüm paydaşlarımızla nitelikli işbirlikleri içerisinde çalışıyoruz. Türkiye'nin sosyal hizmetler alanında her adımında, her hizmetinde, kadın odaklı çabamızı ve olumlu sonuçlarını görmek mümkün” dedi.