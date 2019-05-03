AK Parti 26'ncı Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında yaptığı değerlendirmede Kastamonu ölçeğinde ortada bir başarı olmadığını söyledi. Demir, İl Genel Meclisi oyları ile yerel yönetimler için kullanılan oylar arasında büyük fark olmasının herkes tarafından düşünülmesi ve özeleştiri yapılması gereken bir durum olduğunu kaydetti.

Demir, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini değerlendirdi. Hakkında bazı konularda kamuoyuna yansıyan eleştirilere de cevap veren Murat Demir, hakkında ortaya atılan iftiralara cevap vermeye ve iddiaları ispat etmeye davet etti.

31 Mart seçimlerinin artık geride kaldığını, milletin takdiri sonrasında hem Kastamonu'da hem de Türkiye'de bir sonuç ortaya çıktığını kaydeden Demir, “Kastamonu özelinde 31 Mart seçimlerinde AK Parti açısından beklenmeyen bir durum oldu. 24 Haziran seçimleri sonrasında yaptığım açıklamalarda özellikle belediyelerimiz ile alakalı bir değerlendirmelerde bulunmuştum. Geldiğimiz süreçte gördüm ki yaptığım değerlendirmelerde ne kadar haklı olduğumu bir kez daha görmüş oldum. Açıklamalarımdan sonra bazı arkadaşlar bana gönül koydular ama ben 24 Haziran seçimlerinden sonra Kastamonu'da bir tehlike olacağını sezmiştim. Bu tespitlerimi herkese söyledim ama dinlenilmedi. Yerel seçimlere daha radikal kararlar alınarak girilmesi gerektiğini anlayamadık. Yerel seçim ile genel seçimin birbirinden farklı olduğunu anlayamadık. İstediğiniz kadar çalışın, istediğiniz proje üretin halka tam olarak dokunamadığınız zaman beklenen sonucu elde edemezsiniz. Kastamonu genelinde maalesef üzülerek belirteyim ki ben bu samimiyeti göremedim. Bu samimiyet olmadığı için vatandaşlarımız iradesini sandığa farklı şekilde yansıttı. Ben uyarılarımı yaptım. Bu uyarılara kızan arkadaşlar olmuştu ama gelinen noktada uyarılarımda haklı olduğumu gördüm. Yerel seçimlerde hakkında hiçbir şekilde eleştiri olmayan, sıfırdan bir aday gösterilmesi daha doğru olurdu. Birçok ilçede bu yapılmadığı için sonuçlar farklı oldu diye düşünüyorum” dedi.

“AK Parti'nin Cide'yi Nejdet Demir ile alamayacağını biliyordum”

Cide Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayı yerine başka bir parti adayını desteklediği yönünde çıkan haberlere tepki gösteren ve bu dedikoduların maksatlı çıkarıldığını söyleyen Demir, “Kendi ilçem olan Cide'de partimin adayı yerine karşı adaya çalıştığım yönünde bir karalama kampanyası yürütülmeye çalışılıyor. Bunu söyleyenler veya yayanlar en adi şerefsizdir. Ben 31 Mart seçimlerinin Nejdet Demir ile olmayacağını, hakkında çok şaibe olduğunu defalarca söyledim. Sadece Cide değil tüm belediye başkanları ile ilgili ayrıntılı rapor tuttuk. Tüm belediye başkanlarında anlayamadığım bir rehavet vardı. Genel seçimlerde çalışmadıkları gibi yerel seçimlerde de çalışmadılar. Bunu ısrarla söylüyorum. Ben kapıldıkları rehavete bağlı olarak çalıştıklarına hiç şahit olmadım. Hepsi de rahatlıklar kazanacaklarını iddia ediyorlardı. Bunun böyle olmadığını 31 Mart seçimlerinde iyi gördüler. Cide'de belediye başkanına hiç olmadığı kadar önceki dönemlerde destek verdim ama bu dönem aynı kişinin aday gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Bunun belli gerekçeleri vardı. Bu seçimde AK Parti'nin Cide'yi alamayacağını biliyordum. Aleyhine çalışmadım ama arkasında da durmadım. Bunu inkar etmiyorum. Partimize küfreden birinin tekrar aday gösterilmesini kabul etmek hangi vicdana sığar? Bunun hesabını ben değil partimize söven kişiyi tüm uyarılara rağmen aday gösterenler vermesi gerekir” diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kastamonu özelinde bakıldığında AK Parti olarak başarısız olduklarını itiraf eden Demir, “Bunu kabuk etmek gerekiyor. Herkes şapkasını önüne koyarak düşünsün. Ne kadar il genel meclisinde yüksek oy alıp da diğer kısımda yeterli oyu alamıyoruz? Bunun herkes hesabını vermelidir. Öz eleştirisini yapmalıdır. Ben bir milletvekiliyim. Partimin içinde bulunduğu durumu da sorgulamak hakkımdır. Başarısızlığı başarı gibi de ortaya koymak olacak iş değildir. Merkezde 11 bin farkın hesabı verilmelidir. İstanbul büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım bile Kastamonu'nun sonucunu merak ediyordu. İlla ki parti büyüklerimiz Kastamonu'nun muhasebesini yapacaktır. Doğan Ünlü'nün il başkanı olması için büyük destek verdim. 2014 seçimlerinde eski belediye başkanımız Tahsin Babaş'ın aleyhinde çalıştığını ortaya atanlar vardı. Genel Merkezimize giderek Doğan Ünlü'nün aleyhte çalışmadığını, partimizin neferi olduğunu belirterek il başkanı olmasını sağladık. Şimdilerde Doğan Bey herhalde doğruları ifade ediyorum diye bana mesafe koyuyor ama yine de canı sağ olsun” şeklinde konuştu.

“AK Parti İl Başkanlığı için adımın geçtiğini ilk defa burada duydum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını alması gerekenlerin en iyi şekilde aldığını veya alması gerektiğini düşündüğünü belirten Demir, şöyle konuştu: “Seçim sonuçlarına göre bazı illerimizin yönetimlerinde değişimler yaşandı. Kastamonu'da da değişim olur mu bilemiyorum. Bu genel merkezimizin takdiridir. Bir de benim adım AK Parti İl Başkanlığı için telaffuz ediliyor. Siyasette belli bir noktalara gelmiş insanlar için belli mevkiler konuşulabilir. AK Parti İl Başkanlığı için adımın geçtiğini ilk defa burada duydum. Benim böyle bir düşüncem yok. Bu tamamen Genel Merkezimizin takdirindedir. Bizlere bir görev verilirse verilen görevi hiçbir şekilde elimizin tersiyle itmeyiz. Bana partimde ne görev verilirse yaparım. AK Parti'de kime ne görev verilirse herkes verilen görevi yapar. Cumhurbaşkanımız Kastamonu'yu en iyi şekilde inceleyecektir.”

“Cumhur İttifakı'nın tam anlamıyla sağlanamaması büyük eksiklik”

31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ile merkezde olmasa bile ilçelerde Cumhur İttifakı'nın tam anlamıyla sağlanamamasının büyük eksiklik olduğunu belirten Demir, “Hem AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü hem de MHP İl Başkanı yüksel Aydın bir araya gelerek ilçeleri masaya yatırmalıydı. Uzlaşı olsaydı eğer sonuçlar daha farklı olabilirdi. Genel Seçimlerde bile ittifak varken 2 milletvekili çıkarabildik. Burada il yönetiminin büyük hatası olduğunu düşünüyorum. Eğer ittifakı sağlayabilseydik Hasan Baltacı milletvekilliğini rüyasında bile göremezdi. Bunun nedenleri nedir ne değildir bilemiyorum. Artık olan oldu biten bitti. Bizim yapmamız gereken 2023 seçimlerine hazırlanmaktır. Şimdi seçim bitti. Amaç artık Kastamonu olmalıdır. Kastamonu'nun menfaatleri ön plana çıkarılmalıdır. Bazı olayları üzülerek görüyorum. El değiştiren belediyelerde yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu yer değiştirmeler ileride farklı sonuçları ortaya çıkarabilir. Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kalınmalıdır” ifadelerini kullandı.