AK Parti'li başkan, köyünün camisini restore ettirdi

AK Parti İstanbul Arnavutköy İlçe Başkanı Orhan Candaroğlu, Kastamonu'da doğduğu köyün camisinin restorasyonunu yaptırdı.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Orhan Candaroğlu, doğduğu yer olan Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyünde 1969 yılında yapılan caminin baştan sona restore ettirdi. Restorasyonu tamamlanan cami için açılış töreni yapıldı. Cide İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoç tarafından yapılan açılışta konuşan Alayazı Köyü Dernek Başkanı Necati Çaylan, katılımcılara ve hayırsever Candaroğlu ailesine teşekkür etti. Çaylan, “Camimiz 1969 yılında Alayazı Köyü halkı tarafından emek verilerek zor şartlarda imece usulü yaptırılmıştır. Yapıldığı tarihten itibaren bu günümüze gelen camimizin komple iç-dış yenilenmesini sağlayan hayırsever köylümüz Orhan Candaroğlu ve ailesine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün de müftümüz ve değerli katılımcılarla açılımızı gerçekleştirdik. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Cami görevlisi İmam Hatip Yahya Koçer ise, “2 yıldır görev yapmakta olduğum Alayazı köyü camisinde birçok eksiğimiz vardı. Hayırsever aile sağ olsunlar bu eksiklerimize duyarsız kalmadılar. Camimizde taş duvarlar hariç bütün her şey baştan sona yenilendi. Allah hayırsever ailemizden razı olsun” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından restorasyonu yapılan camide öğlen namazı kılınıp sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra katılımcılara köy konağında etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.