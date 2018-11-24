AK Parti'nin Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş oldu

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkan Adayının mevcut Belediye Başkanı Tahsin Babaş olduğunu açıkladı. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde yapılan aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Eda Yamalı Şen ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kalafat'ı davet etti. Davetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti'nin Kastamonu Belediye Başkan adayları olduğunu açıkladı.