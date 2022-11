Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Kastamonu'da bir şahıs, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı husumetlisini sığındığı lokantada silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kayıplara karışan eli silahlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Kastamonu merkez ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan Muhammed Can Köse ile A.C. akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Ardından aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.C.'den kaçan Köse, lokantaya sığındı. A.C., arkasından gittiği Köse'ye tabancası ile ateş etti. Kanlar içinde kalan Muhammed Can Köse hayatını kaybederken, A.C. ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Muhammed Can Köse'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı 40 dakika sonra yakalandı

Olayı gören vatandaşlar dururumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet zanlısının kaçabileceği güzergahları kapatan ekipler, yaklaşık 40 dakika sonra A.C.'yi il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.