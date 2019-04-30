Akçakavak ve Mısırlı Mahalleri Derneklerinden Başkan Kavaklıgil'e ziyaret

Tosya'ya köy statüsünden mahalle olarak bağlanan Akçakavak ve Mısırlı Mahallerinin dernek yönetimleri, Tosya Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tosya Belediye Başkanlığına yüksek oy alarak seçilen ve Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olan Volkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda ilçe merkezine mahalle statüsünde bağlanan Akçakavak ve Mısırlı Mahalleri dernek yönetimleri, Başkan Volkan Kavaklıgil'e ziyarette bulundular.

Ziyarete Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Kadir Karaçam, Akçakavak Mahallesi Dernek Başkanı Baki İnce, Mahalle Temsilcisi Osman Emir, Mısırlı Mahallesi Başkanı Fatih Taş ve Yardımcısı Mustafa Çolak katıldı.

Ziyarete İstanbul'dan gelerek katılan Akçakavak Mahallesi Dernek Başkanı Baki İnce, Mısırlı Mahallesi Başkanı Fatih Taş ve Yardımcısı Mustafa Çolak, mahalle sorunları ile yapılacak olan çalışmalar, yapılması gereken işler hakkında fikir alışverişinde Başkan Kavaklıgil ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret daha sonra toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.