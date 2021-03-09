Akıllı saat ile can kayıpları yüzde 50 azaldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından kayıp şahısların bulunmasına yönelik geçtiğimiz yıl başlatılan akıllı saat uygulaması bu yıl da devam ediyor. Akıllı saat uygulamasıyla ilgili, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen kayıp şahıs olaylarının önlenmesi maksadıyla 8 Kasım 2020 tarihinde “Kayıp Şahıs Olaylarını Önleme ve Bulma (Akıllı Saat) Projesi" başlatılmıştır. Proje kapsamında kaybolma olaylarına karşı alınacak tedbirler ile kaybolma olaylarında hareket tarzını açıklayıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanarak dağıtımlar yapılmış, cep telefonlarına bilgilendirme mesajlara gönderilmiş, alzheimer hastası, zihinsel engelli ve kaybolma riski yüksek olan vatandaşlar ve aileleri sık sık ziyaret edilerek bilgilendirilmiş, 50 vatandaşa künye levhası, 25 vatandaşa ise akıllı saatleri ücretsiz olarak dağıtılmış ve sorunsuz olarak kullanmaları sağlanmış, akıllı saat ve künye levhası dağıtılanlardan kaybolan olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince, 2019 yılında 13 kayıp şahıs olayında 4 şahsın, 2020 yılında 7 kayıp şahıs olayında 2 şahsın arazide hayatını kaybetmiş olarak bulunduklarının belirtildiği açıklamada, 2020 yılında hayatını kaybeden şahıs sayılarında yüzde 50 azalış sağlandığının ve 2021 yılında da projenin uygulanmasına devam edileceği kaydedildi.