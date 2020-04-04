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Alacak-verecek yüzünden çıkan tartışmada iki kişi silahla vuruldu

Kastamonu’da alacak verecek yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada, iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu'da alacak verecek yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada, iki kişi silahla vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde alacak verecek yüzünden M.E.D. ile A.M. ve Ş.D. arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine M.E.D, yanında bulundurduğu silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar, A.M. ve Ş.D'nin ayaklarına isabet etti. Yaralanan A.M. ve Ş.D, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, olayın şüphelisi M.E.D, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli M.E.D'yi kısa sürede Taşköprü yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.


Olayın ardından polis ekipleri, kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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