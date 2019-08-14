İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aldıkları kurbanlık tüberküloz çıktı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde alınan bir kurbanlıkta tüberküloz hastalığı çıktı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde alınan bir kurbanlıkta tüberküloz hastalığı çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde yaşayan aileler, bir satıcıdan aldıkları kurbanı kesmek için hazırlık yaptı. Hayvanı kesen aile hayvandaki anormalliği fark ederek durumu veterinere bildirdi. Veterinerin yaptığı incelemelerden sonra hayvanın tüberküloz hastalıklı olduğu anlaşıldı. Alınan tedbirler sonucunda belediyeye ait iş makinesi ile açılan kuyuya kireçlenerek gömülen hayvan için tutanak tutuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.