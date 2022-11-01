Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan ev, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Vakıfbalören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.