Alevlere teslim olan ev küle döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Akça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Kıs sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangının diğer evlere sıçraması önlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.