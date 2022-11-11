Alkollü olduğu için otobüse alınmadı, otobüs terminalinin pansiyonunu yaktı

Kastamonu'da, Çanakkale'ye gitmek isteyen bir şahıs, otobüs terminalinin pansiyonunda yangın çıkartarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın alkollü olduğu için otobüse alınmadığı ve pansiyona yerleştirildiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bulunduğu cezaevinden tahliye olan Hüsnü G., Çanakkale'ye gitmek için Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti. Alkol alan Hüsnü G., otobüslere alınmadı. Hüsnü G. daha sonra otobüs terminalinde bulunan pansiyona yerleştirildi. Gece saatlerinde Hüsnü G.'nin bulunduğu odada yangın çıktı. Yangını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri, yangın çıkarttıktan sonra kaçarak kayıplara karıştığı belirlenen Hüsnü G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüs terminalinin pansiyon kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.