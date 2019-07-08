Altıkulaç: “Devrekani için var gücümüzle çalışacağız”

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Balcı, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Altıkulaç, ziyarette Devrekani için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Balcı, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ve Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Balcı, 100 yıl önceki Açıksöz Gazetesi'nin ilk sayısı ile “Milli Mücadele'nin Anadolu'daki Basın Bayraktarı Hüsnü Açıksöz” ve Hüsnü Açıksöz tarafından kaleme alınan Kastamonu Türk Ocakları tarafından bastırılan “İstiklal Harbinde Kastamonu” kitaplarını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçesi için var gücüyle, gecesini gündüzüne katarak çalışacaklarını belirtti.

Devrekani'nin tarihsel öneminden bahseden Başkan Altıkulaç, “Devrekani tarihi genel hatları ile içinde bulunduğu Kastamonu ve Batı Karadeniz Bölgesinin tarihini takip etmektedir. İlçe tarihinin bir yansıması olan yer Kınık Köyü Delibeyoğlu Sırtı ören yeridir. Bölgede 1212 tarihi itibariyle Çobanoğlu Beyliği kurulmuş muhtemelen Devrekani'de bu beyliğin içine henüz ilk yıllarda dahil olmuştur. Bu dönemde ilçenin ismi kayıtlarda geçmezken Devrekani'nin bölgede 1309 yılında hakimiyet göstermeye başlayan Candaroğlu Beyliği döneminde önem kazandığı görülmektedir. İlçe merkezi ve Kara Köyü gibi muhtemelen saray ailesi fertlerince yerleşik olarak kullanılan yerlerin varlığının yanı sıra Devrekani merkezde yer alan İsmail Bey Cami, Çayırcık Cami ve hamamları, İnceğiz Köyü'nde İnceğiz Cami gibi yapılar beyliğin buraya verdiği önemi göstermektedir” dedi.

Devrekani'ye giriş kısmında yol düzenlemesinin yapıldığını ifade eden Başkan Altıkulaç, yoğun bir şekilde parke çalışması da yaptıklarını bildirdi. Devrekani Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerle de halka hizmet verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Altıkulaç, “Geçtiğimiz günlerde ‘Anne ve Çocuk Şenliği' düzenledik. Annelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yerel sanatçılar tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şenlik, çeşitli yarışma ve oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte çuval yarışları, kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapmaca, kitap taşıma ve halatla çekme gibi yarışmalarla anneler ve çocuklar eğlendi. Aileler evlerinden getirdikleri yiyeceklerle festival alanında piknik yaptı” şeklinde konuştu.