Amasya'dan geldiği Kastamonu'da kayıplara karışan bekçi her yerde aranıyor

Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi, sosyal medyada intihar notu paylaşarak kayıplara karışan geldiği Kastamonu'nun Küre ilçesinde jandarma ve AFAD ekipleri tarafında her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçi E.Y., sosyal medya hesabından intihar notu paylaşarak kayboldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan teknik incelemeler neticesinde E.Y.'nin en son taksiye bindiği tespit edildi. Bekçi E.Y.'nin bindiği ticari taksi ile Amasya'dan Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyüne ve burada taksiden indiği belirlendi. E.Y.'nin bulunması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve komando birlikleri, iz takip köpekleri ve dron birlikleri, polis ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan aram çalışmaları, E.Y.'nin ticari taksiden indiği bölgede sürdürülüyor.