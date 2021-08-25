Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Bayramlı köyü yol ayrımında ambulans ile otomobil çarpıştı. Daday Devlet Hastanesine ait ambulansla Ali Küçükbulut'un kullandığı aracın karıştığı kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.