Anadolu'nun ilk lisesinde öğrencilerin eserleri büyük beğeni topladı

Anadolu'nun ilk lisesi olan Kastamonu'daki Abdurrahman Paşa Lisesinde öğrenciler tarafından yapılan resim ve seramikler büyük beğeni toplandı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında bütün öğrencilerin cepheye gitmesi ile o dönem hiç mezun verememiş olan ve Anadolu'nun ilk lisesi olarak bilinen 137 yıllık tarihi Abdurrahman Paşa Lisesi'ndeki öğrenciler tarafından sergi düzenlendi. Yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin resim ve seramik çalışmaları vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca öğrencilerin bu yıl ikinci sayısını yayımladığı “İzah” dergisi de Vali Çakır'a hediye edildi. Vali Çakır, dergi hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.