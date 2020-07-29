Anız yangınına müdahale eden şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'da kendi arazisinde çıkan anız yangınına müdahale etmek isteyen KOAH hastası şahıs, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Değirmenözü Köyü Soğukoluk Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Burhan Yanık, kendisine ait arazide çıkan anız yangınına müdahale etmek istedi. KOAH ve astım hastası olan Burhan Yanık, anız yangınına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenerek olay yerinde bayıldı. Yoğun duman oluşması sonrası yakınları ve köylüler, anız yangının olduğu yere geldi. Yerde hareketsiz Burhan Yanık'ı gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Yanık'ı Daday Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Burhan Yanık kurtarılamadı.

Tarlada çıkan anız yangını ise köylüler tarafından büyümeden söndürüldü. Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu.