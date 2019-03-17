İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'daki Kastamonu Günlerine yoğun ilgi

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde kapılarını vatandaşlara açan 15.

Başkentte Kastamonu Günlerine yoğun ilgi gösterilmesinden dolayı Kastamonu günlerinin süresi 3 gün daha uzatıldı.


15.Başkentte Kastamonu Günleri süresinin 3 gün daha uzatılması haberini Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sosyal medya hesabı olan Facebook üzerinden Kastamonululara duyurdu. Başkan Babaş'ın paylaşımı şu şekilde:


“Ankaralı vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve esnaflarımızın talebi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşerek Başkent'te 15'inci Kastamonu Günlerimizin kapanış tarihini 20 Mart Çarşamba akşamına kadar uzatmış bulunmaktayız. Kastamonu'muzun birbirinden güzel yöresel ürünlerini değerli Ankaralılar üç gün daha Atatürk Kültür Merkezi'nde bulabileceklerdir. Kastamonu'muzu en iyi şekilde tanıtan esnaflarımıza şükranlarımı sunuyor, bol kazançlar diliyorum.”


15.Başkentte Kastamonu Günleri 20 Mart Çarşamba Günü sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.