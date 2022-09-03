Apartmanda kaçak satışı yapılan 36 bin TL değerinde alkollü içecek yakalandı

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikametten alkol satışı yapıldığı yönünde ihbar alındı. Alınan ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgi üzerine adres civarında yaptıkları araştırma neticesinde apartman çevresinde insan yoğunluğunun olduğu tespit etti. Binadan çıkan kişilerin bir kısmının alkollü içecek poşetleriyle çıktıklarının anlaşılması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası apartmanda arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 36 bin TL olduğu değerlendirilen 760 adet alkollü içecek ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.