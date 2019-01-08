Araç Ahmet Yesevi İlkokulu'nda sıfır atık projesi

Araç Ahmet Yesevi İlkokulu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.

Okul Müdürü Dilek Kaynar Ergünay, “Sıfır Atık Projesi kapsamında sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların sistemli ve verimli bir biçimde yürütebilmesi için Sıfır Atık Eylem Planı hazırlanarak yol haritası belirlendi. Tüm sınıfların katılımı, öğrenci ve öğretmenlerimizin kendi emeği ile yaptıkları geri dönüşüm kutuları, okulun koridor ve sınıflarında yerini aldı. Öğrencilerimizin Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt, plastik, metal, cam ve pil atıklarını toplamaya başladı. Sıfır Atık, Okul Kulübü kurularak ilgili kulübün faaliyeti kapsamında okul içi resim yarışması düzenlendi, okul panosu oluşturularak öğrencilerimize israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması gibi bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında okulumuz öğretmen, öğrenci, idareci ve personeli olarak Ahmet Yesevi İlkokulu projeye yönelik faaliyetlerine devam edecek” dedi.