Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Yaptığı kontrolde aracın motor kısmına yavru bir kedinin sıkıştığını görerek kendi imkanlarıyla yavru kediyi kurtardı.

Kastamonu Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Raşit Çatalkaya, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde ailesiyle birlikte gezmeye çıktı. Yaklaşık 15 kilometre yol kat eden Polis Memuru Raşit Çatalkaya, aracının motor kısmından ses geldiğini duyarak aracını durdurdu. Bir süre aracından gelen sesi dinleyen Çatalkaya, yavru kedinin aracın motor kısmına sıkıştığı tespit etti. Bunun üzerine korkan ve ürken yavru kediyi sakinleştirmeye çalışan Çatalkaya, ardından yavru kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan yavru kedi, polis memuru Raşit Çatalkaya'nın duyarlı davranışı sonrasında aracın ilk hareket ettiği noktada bulunan yuvasına geri götürülerek bırakıldı.