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Aracın yakıt deposundan tarih fışkırdı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çördük Köyü Mevkisinde icra edilen jandarma devriye faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş poşet içinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 16 adet bronz sikke, 4 adet bronz yüzük, 1 adet bronz kolye ucu, 2 adet metal obje, 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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