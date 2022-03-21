İhlas Haber Ajansı

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Araçları yolda kalan vatandaşların yarımına polis ekipleri koştu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçları, polis ekipleri vatandaşlarla birlikte iterek çıkardı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçları, polis ekipleri vatandaşlarla birlikte iterek çıkardı.


Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede kar altında kalan ve yollarda kalan araç sürücülerinin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Ekipler vatandaşlarla birlikte araçları iterek kurtardı.

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