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Araç'ta bir ev yangında küle döndü

Kastamonu’nun Araç ilçesi Aktaş köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Aktaş köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Aktaş köyü Kavacık Mahallesinde Bayram Çolak ile Hüseyin Çolak'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İki katlı ahşap evde çıkan yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. İhbar üzerine Araç Belediyesi itfaiye ekipleri yangın müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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