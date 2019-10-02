Araç'ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere madde bağımlılığı ile mücadele rehberi ve ‘Güvenli Geleceğe' dair rehberin dağıtımı yapıldı. İçerisinde çeşitli uyarıların ve ‘üniversiteye adımını attığın bu andan itibaren her zaman sana uzanan bir dost eli olmayı kabul ediyoruz' mesajının bulunduğu broşürün dağıtımının yanı sıra öğrencilere çay, meyve suyu ve pasta ikramı yapıldı. Ayrıca öğrencilere kalem ve defterde hediye edildi.