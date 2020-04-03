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Araçta uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halinde araçta uyuşturucu kullanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında 10 gram toz esrar, 5 gram skunk ile 3 adet Ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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