Aranan şahısları JASAT yakaladı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ‘kastan öldürme' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (35) ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.A. (50), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.