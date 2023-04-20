Arefe günü mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara fidan hediye edildi

Kastamonu'da Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde Kastamonu'daki Gümüşlüce ve Okmeydanı mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlara Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından sarıçam, göknar, sedir, üvez, kızılcık, kelebek çalısı, ceviz, ıhlamur, karaservi fidanları hediye edildi. Görevliler tarafından mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara toplam bin 650 adet fidan dağıtımı yapıldı.