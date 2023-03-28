Arı üreticilerine 22 tonluk besleme şeker desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği tarafından Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 70 arıcıya toplam 22 tonluk besleme şekeri desteği sağlandı.

Kastamonu Arıcılar Birliği'nin koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Tosya ilçesindeki arıcılara besleme şekeri dağıtıldı. "Arıcılık Kayıt Sistemi"ne kayıtlı arıcılara bahar şurubu için arılı kovan başına 4 kilogram olmak üzere hesaplanan besleme şekeri desteği yüzde 50 hibeli olarak verildi. İlçede arıcılık yapan 70 kişiye toplam 22 tonluk besleme şekeri verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, “Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve Kastamonu Arıcılar Birliği aracılığıyla kolon başına 4 kilogram besleme şekeri dağıtımı gerçekleştirdik. Tosya ilçesinde üreticiye toplam 22 ton besleme şekeri piyasaya göre daha ucuz olarak arıcılara dağıtıldı. Bu besleme şekeri ile birlikte 1 sene içinde 4 dağıtım yaptık ve 4 dağıtımda kolon başına toplam 10 kilograma ulaştık. Bundan sonra bu tür destekler oldukça ilçelerimize ve üyelerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.