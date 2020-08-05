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Arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Abana ilçesinde evinin önünde otururken arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde evinin önünde otururken arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Abana'da Altıkulaç Köyü Çölmek Mahallesi'nde ikamet eden 51 yaşındaki Murat Tığlı'yı, evinin önünde oturduğu sırada arı soktu. Fenalaşan Murat Tığlı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tığlı, hayatını kaybetti.

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