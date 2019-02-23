Arkadaşlarını hastaneye yetiştirmek isterken köprüden uçtular: 4 yaralı

Kastamonu'da üç arkadaş, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürmek isterken köprüden çaya uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Ankara Kavşağı'nda rahatsızlanan arkadaşlarını hastaneye götürmek isteyen Uğur Zayıf idaresindeki 37 PD 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 6 metre yükseklikten Karaçomak Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Uğur Zayıf ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İsmail Dinçer, Sedat Öztürk ve Oğuzhan Sağdıç yaralandı. Çevreden geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında ters dönen araçta bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı sonrasında çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çaya indirilen ambulanslarla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.