Arkeolojik sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik sit alanında F.T. ve N.K. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili F.T. ve N.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.